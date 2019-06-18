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Партия "Слуга народа" обнародует список мажоритарщиков на этой неделе

Киев • УНН

 • 7690 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Партия "Слуга народа" обнародует список мажоритарщиков на этой неделе. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время часовой сессии ответов на вопросы, передает УНН.

Партия "Слуга народа" обнародует список мажоритарщиков на этой неделе

"Списки мажоритарщиков появятся завтра-послезавтра уже будет полный список. Решение было принято на съезде, сейчас остаются вопросы по подготовке документов, сбором информации", - отметил Разумков.

По его словам, это связано с процессом отбора, чтобы избежать двойников и давления на мажоритарщиков.

"Это не закрытая информация. День-два - и мы ее выложим", - добавил Разумков.

Как сообщал УНН, "Батькивщина" также объявит список мажоритарщиков на этой неделе.

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