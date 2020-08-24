Станцію столичного метро "Хрещатик" зачинили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві через загрозу вибуху станцію метро “Хрещатик” зачинено, як і пересадку з/на неї. Проводиться перевірка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
“Станцію метро "Хрещатик“ та пересадку зачинено для проведення перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про відкриття станції буде повідомлено після завершення перевірки”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, з Центрального вокзалу у Києві нещодавно евакуювали людей через загрозу вибуху.