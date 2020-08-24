Станцію столичного метро "Хрещатик" зачинили через загрозу вибуху

“Станцію метро "Хрещатик“ та пересадку зачинено для проведення перевірки. Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Про відкриття станції буде повідомлено після завершення перевірки”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, з Центрального вокзалу у Києві нещодавно евакуювали людей через загрозу вибуху.