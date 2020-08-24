Станцию столичного метро "Крещатик" закрыли из-за угрозы взрыва

"Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - сказано в сообщении.

Напомним, с Центрального вокзала в Киеве недавно эвакуировали людей из-за угрозы взрыва.