Станцию столичного метро "Крещатик" закрыли из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Киеве из-за угрозы взрыва станцию метро "Крещатик" закрыто, как и пересадку с/на нее. Проводится проверка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Станция метро "Крещатик" и пересадка закрыты для проведения проверки. Поступил анонимный звонок о минировании. Об открытии станции будет сообщено после завершения проверки", - сказано в сообщении.
Напомним, с Центрального вокзала в Киеве недавно эвакуировали людей из-за угрозы взрыва.