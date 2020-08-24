Станцію метро “Хрещатик” відкрили: вибухівки не виявлено

“Станцію „Хрешатик“ перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі”, — повідомили у підземці.

Нагадаємо, поліція перевіряє інформацію про мінування цілої низки об’єктів серед яких аеропорт “Київ”, адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародний конгрес-центр, мережа магазинів, готель, торговий центр, банк, а також двоє мостів, станція метро “Хрещатик” й площа “Майдан Незалежності”.



