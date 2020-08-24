Станцию метро "Крещатик" открыли: взрывчатки не обнаружено

"Станция "Крешатик" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в подземке.

Напомним, полиция проверяет информацию о минировании целого ряда объектов среди которых аэропорт "Киев", админздания на Европейской площади, международный конгресс-центр, сеть магазинов, гостиницы, торговый центр, банк, а также двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Незалежности".



