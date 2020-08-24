Станцию метро "Крещатик" открыли: взрывчатки не обнаружено
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. На станции метро "Крещатик" столичной подземки взрывчатки не обнаружено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию предоставленную КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Крешатик" проверено, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в подземке.
Напомним, полиция проверяет информацию о минировании целого ряда объектов среди которых аэропорт "Киев", админздания на Европейской площади, международный конгресс-центр, сеть магазинов, гостиницы, торговый центр, банк, а также двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Незалежности".