Поліцейські перевіряють інформацію про замінування кількох об’єктів у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування цілої низки об’єктів. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Києва, інформує УНН.
Йдеться про повідомлення про мінування аеропорту “Київ”, адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро “Хрещатик” й площі “Майдан Незалежності”.
Триває перевірка отриманих повідомлень.
Події належним чином зареєстровані. На місці працюють слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про повідомлення про замінування станції метро “Хрещатик”.