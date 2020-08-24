Поліцейські перевіряють інформацію про замінування кількох об’єктів у столиці

Йдеться про повідомлення про мінування аеропорту “Київ”, адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро “Хрещатик” й площі “Майдан Незалежності”.

Триває перевірка отриманих повідомлень.

Події належним чином зареєстровані. На місці працюють слідчо-оперативні групи, фахівці вибухотехнічної служби та кінологи зі службовими собаками оглядають прилеглі території. За результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про повідомлення про замінування станції метро “Хрещатик”.