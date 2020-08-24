Полицейские проверяют информацию о заминировании нескольких объектов в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В столичную полицию поступило несколько сообщений о заминировании целого ряда объектов. Об этом сообщили в пресс-служби ГУНП Киева, информирует УНН.
Речь идет о сообщении о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Незалежности".
Продолжается проверка сообщений.
События должным образом зарегистрированы. На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, ранее сообщалось о сообщении о заминировании станции метро "Крещатик".