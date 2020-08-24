Полицейские проверяют информацию о заминировании нескольких объектов в столице

Речь идет о сообщении о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Незалежности".

Продолжается проверка сообщений.

События должным образом зарегистрированы. На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось о сообщении о заминировании станции метро "Крещатик".