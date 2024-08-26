Станції "Видубичі" та "Славутич" працюють в режимі укриття - КМДА
Київ • УНН
Через ракетну атаку рф станції "Видубичі" та "Славутич" функціонують як укриття через збільшення кількості пасажирів. Рух поїздів на зеленій гілці організовано від "Сирця" до "Звіринецької" та від "Осокорків" до "Червоного хутора".
Через суттєве збільшення людей через ракетну атаку рф, станції "Видубичі" та "Славутич" працюють в режимі укриття.
Пише УНН з посиланням на КМДА.
"Зелена" лінія метро! Станція "Видубичі" та "Славутич" функціонує як укриття через значне збільшення кількості пасажирів. Рух поїздів на зеленій гілці організовано наступним чином: від станції "Сирець" до станції "Звіринецька"; від станції "Осокорки" до станції "Червоний хутір".
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