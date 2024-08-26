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У столиці в декількох районах відсутнє водопостачання - Київводоканал

Київ • УНН

 • 22740 перегляди

У Шевченківському, Святошинському, Солом'янському та Голосіївському районах Києва немає води через відключення електрики. "Київводоканал" працює над відновленням роботи обладнання.

Перебої із водопостачання зафіксовані у низці районів столиці. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів. Пише УНН із посиланням на пресслужбу "Київводоканалу".

У Києві відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах. 

Наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці. Це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання. Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання. Слідкуйте за подальшими повідомленнями.

- інформує “Київводоканал”

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