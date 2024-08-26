В столице в нескольких районах отсутствует водоснабжение – Киевводоканал

Перебои с водоснабжением зафиксированы в ряде районов столицы. Это связано с обесточиванием объектов. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу «Киевводоканала».

В Киеве отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах.

Сейчас отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы. Это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения. Специалисты делают все возможное для восстановления работы оборудования. Следите за дальнейшими сообщениями. - информирует «Киевводоканал»

Напомним,

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