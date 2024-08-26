Станции «Выдубичи» и «Славутич» работают в режиме укрытия - КГГА
Киев • УНН
Из-за ракетной атаки рф станции «Выдубичи» и «Славутич» функционируют как укрытие из-за увеличения количества пассажиров. Движение поездов на зеленой ветке организовано от «Сырца» до «Зверинецкой» и от «Осокорков» до «Красного хутора».
Из-за существенного увеличения людей из-за ракетной атаки рф, станции «Выдубичи» и «Славутич» работают в режиме укрытия.
Пишет УНН с ссылкой на КГГА.
«Зеленая» линия метро! Станция «Выдубичи» и «Славутич» функционирует как укрытие из-за значительного увеличения количества пассажиров. Движение поездов на зеленой ветке организовано следующим образом: от станции «Сырец» до станции «Зверинецкая»; от станции «Осокорки» до станции «Красный хутор».
Напомним