Станемо не новою легендою про героїчний опір, а переможцями: Зеленський виступив в Раді до Дня Державності
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Української державності виступив з промовою у Верховній Раді. Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт Голови Держави.
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"Ми громадяни найміцнішої держави у світі, держави яка воює, держави, яка реформується і держави, яка забезпечила найпотужніше об’єднання демократій, держави, яка у 155 день повномасштабної війни росії проти нас, має силу визначати свій день, День української державності", – наголосив Президент.
Деталі
У своїй промові Зеленський відзначив, що українці об’єднали цінності вільного світу, які запрацювали для захисту цивілізацій.
"Не трьомастами спартанцями, чий подвиг вартий оспівування в книжках, виставах і фільмах, а багатомільйонним народом-героєм, який вартий життя, перемоги і навчатиме інших у світі, як захищатись. Ми запамʼятаємося не як ті, хто намагався, а як ті, хто зберіг, посилив і передав дітям нашу державу, щоб вони передали її своїм дітям. Вільну, міцну, сучасну й ефективну державу. Це зробимо ми, громадяни України", - констатував Голова Держави.
Також у Верховній Раді Президент нагородив «Хрестом бойових заслуг» захисників України, які на полі бою відстоюють суверенітет та територіальну цілісність України.
“Ми – за спинами тих, хто на полі бою героїчно захищає нашу державу. Велика вдячність і шана всім нашим воїнам”, – зазначив Зеленський.
Доповнення
Під час свого виступу у Парламенті Зеленський також анонсував створення в Україні Коледжу Європи.
Указ про введення свята Дня української державності був підписаний Президентом рік тому.
Дата для вшанування зародження держави була обрана не випадково, оскільки вона збігається з Днем Хрещення Русі-України.