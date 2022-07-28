Станемо не новою легендою про героїчний опір, а переможцями: Зеленський виступив в Раді до Дня Державності

Цитата

"Ми громадяни найміцнішої держави у світі, держави яка воює, держави, яка реформується і держави, яка забезпечила найпотужніше об’єднання демократій, держави, яка у 155 день повномасштабної війни росії проти нас, має силу визначати свій день, День української державності", – наголосив Президент.

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У своїй промові Зеленський відзначив, що українці об’єднали цінності вільного світу, які запрацювали для захисту цивілізацій.

"Не трьомастами спартанцями, чий подвиг вартий оспівування в книжках, виставах і фільмах, а багатомільйонним народом-героєм, який вартий життя, перемоги і навчатиме інших у світі, як захищатись. Ми запамʼятаємося не як ті, хто намагався, а як ті, хто зберіг, посилив і передав дітям нашу державу, щоб вони передали її своїм дітям. Вільну, міцну, сучасну й ефективну державу. Це зробимо ми, громадяни України", - констатував Голова Держави.

Також у Верховній Раді Президент нагородив «Хрестом бойових заслуг» захисників України, які на полі бою відстоюють суверенітет та територіальну цілісність України.

“Ми – за спинами тих, хто на полі бою героїчно захищає нашу державу. Велика вдячність і шана всім нашим воїнам”, – зазначив Зеленський.

Доповнення

Під час свого виступу у Парламенті Зеленський також анонсував створення в Україні Коледжу Європи.



Указ про введення свята Дня української державності був підписаний Президентом рік тому.

Дата для вшанування зародження держави була обрана не випадково, оскільки вона збігається з Днем Хрещення Русі-України.