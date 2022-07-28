Станем не новой легендой о героическом сопротивлении, а победителями: Зеленский выступил в Раде ко Дню Государственности

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Киев • УНН

 • 108344 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Украинской государственности выступил с речью в Верховной Раде. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Главы Государства.

Цитата

"Мы граждане самого крепкого государства в мире, государства воюющего, государства, которое реформируется и государства, которое обеспечило самое мощное объединение демократий, государства, которое в 155 день полномасштабной войны россии против нас, имеет силу определять свой день, День украинской государственности", – подчеркнул Президент.

Детали

В своей речи Зеленский отметил, что украинцы объединили ценности свободного мира, заработавшие для защиты цивилизаций.

"Не тремястами спартанцами, чей подвиг достоин воспевания в книгах, спектаклях и фильмах, а многомиллионным народом-героем, который достоин жизни, победы и будет обучать других в мире, как защищаться. Мы запомнимся не как те, кто пытался, а как те, кто сохранил, усилил и передал детям наше государство, чтобы они передали его своим детям. Свободное, крепкое, современное и эффективное государство. Это сделаем мы, граждане Украины", - констатировал Глава Государства.

Также в Верховной Раде Президент наградил "Крестом боевых заслуг" защитников Украины, которые на поле боя отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

“Мы – за спинами тех, кто на поле боя героически защищает наше государство. Большая благодарность и уважение всем нашим воинам”, – отметил Зеленский.

Дополнение

Во время своего выступления в Парламенте Зеленский также анонсировал создание в Украине Колледжа Европы.

Указ о введении праздника Дня украинской государственности был подписан Президентом год назад.

Дата для чествования зарождения государства была выбрана не случайно, поскольку она совпадает с Днем Крещения Руси-Украины.

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