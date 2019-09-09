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Стан здоров’я українських моряків задовільний, з ними працюють психологи

Стан здоров’я українських моряків задовільний, з ними працюють психологи

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. На даний час, стан здоров’я українських моряків задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан. Про це повідомив генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“На даний час військові моряки, які звільнені після утримання у полоні Росією, оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення — здійснюється у повному обсязі, харчування — у відповідності до призначених дієт (дієтичних столів), залежно від характеру їхнього захворювання”, — зазначив генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

Він додав, що на даний час, стан здоров’я українських моряків задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

“Національний військовий-медичний клінічний центр „Головний військовий клінічний госпіталь“ переведений на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць”, — уточнив генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.

Нагадаємо, у рамках обміну між Росією та Україною, додому повернулися 24 моряка, захоплені під час атаки на українські судна в Керченській затоці. В листопаді 2018 року екіпажі катерів “Нікополь”, “Бердянськ” та буксира “Яни Капу” вирушили із Одеси в Маріуполь, проте опинилися в російському полоні, де моряки утримувалися більше 9 місяців. Вони повернулися додому 7 вересня, разом із іншими 11 звільненими українцями в рамках обміну.

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