Состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, с ними работают психологи

"В настоящее время военные моряки, освобожденные после содержания в плену Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение - осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с предназначенными диетами (диетических столов), в зависимости от характера их заболевания", - отметил генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Он добавил, что в настоящее время, состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Также военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

"Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" переведен на усиленный режим работы, весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест", - уточнил генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

Напомним, в рамках обмена между Россией и Украиной, домой вернулись 24 моряка, захваченные во время атаки на украинские суда в Керченском заливе. В ноябре 2018 года экипажи катеров "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" отправились из Одессы в Мариуполь, однако оказались в русском плену, где моряки удерживались более 9 месяцев. Они вернулись домой 7 сентября, вместе с другими 11 освобожденными украинцами в рамках обмена.