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Стан ув'язненої журналістки у рф Ірини Данилович погіршується - нардеп

Київ • УНН

 • 18334 перегляди

Здоров'я незаконно ув'язненої в росії журналістки Ірини Данилович погіршується. Нардеп Ярослав Юрчишин закликає міжнародні організації допомогти у звільненні медійниці, яка потребує невідкладного лікування.

Стан ув'язненої журналістки у рф Ірини Данилович погіршується - нардеп

Стан незаконно ув’язненої журналістки Ірини Данилович продовжує погіршуватися, міжнародні організації мають максимально включитися і допомогти у звільненні медійниці. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає УНН.

Кримськотатарський Ресурсний Центр повідомляє, що журналістка Ірина Данилович скаржиться на серцеві та головні болі, а ліва сторона її тіла німіє після мікроінсульту. Українську медійницю затримали російські спецслужби в квітні 2022 року і відтоді вона перебуває в ув’язненні 

- повідомив нардеп.

За його словами, погіршення стану здоров’я можна було би уникнути, якби їй вчасно надавали медичну допомогу. Натомість передача ліків від родичів і волонтерів обмежується однією пігулкою в день. Російські лікарі також їй не допоможуть, адже для цього потрібно жорстке етапування за 300 кілометрів від колонії, а це тільки виснажує і без того знесилену жінку.

"Ірина Данилович потребує невідкладного висококваліфікованого лікування, без якого може не вижити. Я закликаю правозахисників та міжнародні організації максимально включитися і допомогти у звільненні медійниці. З наступного тижня буду мати зустрічі з міжнародними партнерами і буду порушувати це питання.

На жаль, ми вже мали випадки, коли російська тюрма буквально вбиває. Надаємо проблемі максимального розголосу, якщо не хочемо повторення", - резюмував Юрчишин.

Українська журналістка Вікторія Рощина померла в російському ув'язненні - нардеп10.10.24, 16:08 • 13050 переглядiв

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