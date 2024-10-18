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Состояние заключенной журналистки в рф Ирины Данилович ухудшается - нардеп

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 15:20  •  6218 просмотра

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Здоровье незаконно заключенной в России журналистки Ирины Данилович ухудшается. Нардеп Ярослав Юрчишин призывает международные организации помочь в освобождении медийщицы, которая нуждается в неотложном лечении.

Состояние незаконно заключенной журналистки Ирины Данилович продолжает ухудшаться, международные организации должны максимально включиться и помочь в освобождении журналистки. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает УНН.

Крымскотатарский Ресурсный Центр сообщает, что журналистка Ирина Данилович жалуется на сердечные и головные боли, а левая сторона ее тела немеет после микроинсульта. Украинскую медийщицу задержали российские спецслужбы в апреле 2022 года и с тех пор она находится в заключении 

- сообщил нардеп.

По его словам, ухудшения состояния здоровья можно было бы избежать, если бы ей вовремя оказывали медицинскую помощь. Зато передача лекарств от родственников и волонтеров ограничивается одной таблеткой в день. Российские врачи также ей не помогут, ведь для этого нужно жесткое этапирование за 300 километров от колонии, а это только истощает и без того обессиленную женщину.

«Ирина Данилович нуждается в неотложном высококвалифицированном лечении, без которого может не выжить. Я призываю правозащитников и международные организации максимально включиться и помочь в освобождении медийщицы. Со следующей недели буду иметь встречи с международными партнерами и буду поднимать этот вопрос.

К сожалению, мы уже имели случаи, когда российская тюрьма буквально убивает. Придаем проблеме максимальную огласку, если не хотим повторения», - резюмировал Юрчишин.

Украинская журналистка Виктория Рощина умерла в российском заключении - нардеп10 октября 2024, 13:08 • 12716 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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