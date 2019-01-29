Стало відомо, яким країнам Україна надасть гумдопомогу цього року

"У 2019 році планується надання гуманітарної допомоги згідно з указом Президента України від 22 листопада 2018 року "про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго", - зазначили у МЕРТ.



Нагадаємо, вісім людей загинули, 30 отримали поранення в результаті артилерійського обстрілу табору для біженців в місті Хадджа на північному заході Ємену. Через триваючий збройний конфлікт в Ємені близько трьох мільйонів чоловік стали вимушеними переселенцями і не мають доступу до питної води і засобів гігієни.



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