Стало відомо, яким країнам Україна надасть гумдопомогу цього року

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Цього року Україна планує надати гуманітарну допомогу Ємену, Судану і Конго. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку у відповідь на запит кореспондента УНН.

"У 2019 році планується надання гуманітарної допомоги згідно з указом Президента України від 22 листопада 2018 року "про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго", - зазначили у МЕРТ.

Нагадаємо, вісім людей загинули, 30 отримали поранення в результаті артилерійського обстрілу табору для біженців в місті Хадджа на північному заході Ємену. Через триваючий збройний конфлікт в Ємені близько трьох мільйонів чоловік стали вимушеними переселенцями і не мають доступу до питної води і засобів гігієни.

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