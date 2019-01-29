Стало известно, каким странам Украина предоставит гумпомощь в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В этом году Украина планирует оказать гуманитарную помощь Йемену, Судану и Конго. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития в ответ на запрос корреспондента УНН.
"В 2019 году планируется предоставление гуманитарной помощи согласно указу Президента Украины от 22 ноября 2018 года "О предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго", - отметили в МЭРТ.
Напомним, восемь человек погибли, 30 получили ранения в результате артиллерийского обстрела лагеря для беженцев в городе Хадджа на северо-западе Йемена. Из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средств гигиены.
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