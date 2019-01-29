Стало известно, каким странам Украина предоставит гумпомощь в этом году

"В 2019 году планируется предоставление гуманитарной помощи согласно указу Президента Украины от 22 ноября 2018 года "О предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго", - отметили в МЭРТ.



Напомним, восемь человек погибли, 30 получили ранения в результате артиллерийского обстрела лагеря для беженцев в городе Хадджа на северо-западе Йемена. Из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средств гигиены.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина выделила финансовую помощь Индонезии