Стало відомо, як експерти оцінили запроваджені заходи під час карантину

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Опитані експерти дуже неоднозначно ставляться до деяких запроваджених заходів у період карантину, а саме закриття метро та кордонів. Про це йдеться у результатах дослідження “Політичний квартал” від фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.