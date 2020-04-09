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Стало відомо, як експерти оцінили запроваджені заходи під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Опитані експерти дуже неоднозначно ставляться до деяких запроваджених заходів у період карантину, а саме закриття метро та кордонів. Про це йдеться у результатах дослідження “Політичний квартал” від фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, передає УНН.

Так, за результатами досліджень, опитані експерти переважно підтримують заходи задля обмеження поширення SARS-COV-2.

Так, карантин у навчальних закладах, а також закриття закладів громадського харчування і ТРЦ мають майже повну підтримку – 82,8%. Водночас, стосовно інших обмежень є деякі зауваження.

Найбільше зауважень є до закриття метро і обмеження роботи громадського транспорту. Частина лише частково (36,2%) підтримує це обмеження , а 15,5% - цілком. Більше п’ятої частини зазначає те, що обмеження потрібні, але зараз вони здійснені неправильно.

Повідомляється, що неоднозначним також є сприйняття закриття кордонів, припинення авіа- та залізничного сполучення (46,6% вважають цілковито виправданим), а також запровадження адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення карантину (32,8% цілком підтримують).

Незважаючи на те, що більшість опитаних експертів все ж підтримує або частково підтримує такі дії, частина зазначає їх недоцільність або неправильну реалізацію (22,4%).

Додамо, що опитування "Політичний квартал: весна 2020" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 26 березня по 1 квітня 2020 року. Всього опитано 58 експертів.

Як раніше повідомляв УНН, місцева влада використовує карантин у Києві для ремонту доріг і метрополітену, адже кількість автомобілів у місті помітно скоротилась, тож цим скористалися для ремонту дорожнього полотна.

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