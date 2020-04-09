Стало известно, как эксперты оценили введенные меры во время карантина

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Опрошенные эксперты весьма неоднозначно относятся к некоторым проводимым мероприятиям в период карантина, а именно к закрытию метро и границ. Об этом говорится в результатах исследования "Политический квартал" от фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.