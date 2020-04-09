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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Стало известно, как эксперты оценили введенные меры во время карантина

Киев  •  УНН

 • 12333 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Опрошенные эксперты весьма неоднозначно относятся к некоторым проводимым мероприятиям в период карантина, а именно к закрытию метро и границ. Об этом говорится в результатах исследования "Политический квартал" от фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, передает УНН.

Так, по результатам исследований, опрошенные эксперты преимущественно поддерживают меры для ограничения распространения SARS-COV-2.

Так, карантин в учебных заведениях, а также закрытие заведений общественного питания и ТРЦ имеют почти полную поддержку - 82,8%. В то же время, по отношению к другим ограничений есть некоторые замечания.

Больше всего замечаний есть к закрытию метро и ограничению работы общественного транспорта. Эксперты лишь частично (36,2%) поддерживают это ограничение, а 15,5% - полностью. Более пятой части отмечает, что ограничения нужны, но сейчас они осуществлены неправильно.

Сообщается, что неоднозначным также восприятие закрытия границ, прекращение авиа- и железнодорожного сообщения (46,6% считают полностью оправданным), а также введение административной и уголовной ответственности за нарушение карантина (32,8% полностью поддерживают).

Несмотря на то, что большинство опрошенных экспертов все же поддерживает или частично поддерживает такие действия, часть отмечает их нецелесообразности или неправильную реализацию (22,4%).

Добавим, что опрос "Политический квартал: весна 2020" проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля 2020 года. Всего опрошено 58 экспертов.

Как ранее сообщал УНН, местные власти использует карантин в Киеве для ремонта дорог и метрополитена, ведь количество автомобилей в городе заметно сократилось, поэтому этим воспользовались для ремонта дорожного полотна.

Украинские Национальные Новости

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