Стало відомо, як багато горілки випивають американці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. За рік американці випили 69,8 млн 9-літрових ящиків горілки. Про це свідчать дані аналітичного порталу Statista, передає УНН.
Також повідомляється, що за рік жителі США витратили на алкогольний напій 25 млрд дол. Йдеться про горілку, вироблену американцями.
В цілому, Америка є найбільшим імпортером горілки. Ввезення напою перевищує його відвантаження в об'ємному вираженні в 20 разів.
Американці, як правило, використовують горілку як основний інгредієнт для виробництва таких алкогольних напоїв, як: Мартіні, Космополітен, Викрутка, Кривава Мері.
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А щорічні витрати на рекламу горілки в США становлять близько 85 млрд дол.
Відзначимо, що в Україні експорт горілки, навпаки, значно перевищує імпорт. Наша країна, наприклад, за два роки на третину скоротила "споживання" горілчаної продукції іноземного виробництва, а від російської горілки відмовилася давно і повністю.
Понад те, держстатистика фіксує зростання обсягів виробництва горілки в Україні на 9,2%.
Раніше УНН повідомляв, що до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю належать такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").