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Стало известно, как много водки выпивают американцы

Киев • УНН

 • 11622 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. За год американцы выпили 69,8 млн 9-литровых ящиков водки. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.

Стало известно, как много водки выпивают американцы

Также сообщается, что за год жители США потратили на алкогольный напиток 25 млрд долл. Речь идет о водке, производимой американцами.

В целом, Америка является крупнейшим импортером водки. Ввоз напитка превышает его отгрузки в объемном выражении в 20 раз.

Американцы, как правило, используют водку в качестве основного ингредиента для производства таких алкогольных напитков, как: Мартини, Космополитен, Отвертка, Кровавая Мэри.

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А ежегодные траты на рекламу водки в США составляют порядка 85 млрд долл.

Отметим, что в Украине экспорт водки, напротив, значительно превышает импорт. Наша страна, к примеру, за два года на треть сократила "потребление" водочной продукции иностранного производства, а от российской водки отказалась давно и полностью.

Более того, госстатистика фиксирует рост объемов производства водки в Украине на 9,2%.

Ранее УНН сообщал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликёроводочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ" Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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