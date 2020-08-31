Стало известно, как много водки выпивают американцы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. За год американцы выпили 69,8 млн 9-литровых ящиков водки. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала Statista, передает УНН.
Также сообщается, что за год жители США потратили на алкогольный напиток 25 млрд долл. Речь идет о водке, производимой американцами.
В целом, Америка является крупнейшим импортером водки. Ввоз напитка превышает его отгрузки в объемном выражении в 20 раз.
Американцы, как правило, используют водку в качестве основного ингредиента для производства таких алкогольных напитков, как: Мартини, Космополитен, Отвертка, Кровавая Мэри.
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А ежегодные траты на рекламу водки в США составляют порядка 85 млрд долл.
Отметим, что в Украине экспорт водки, напротив, значительно превышает импорт. Наша страна, к примеру, за два года на треть сократила "потребление" водочной продукции иностранного производства, а от российской водки отказалась давно и полностью.
Более того, госстатистика фиксирует рост объемов производства водки в Украине на 9,2%.
Ранее УНН сообщал, что в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликёроводочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ" Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").