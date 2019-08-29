Стало відомо, у якому районі Києва найчастіше розлучаються
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Шевченківському районі Києва найбільша кількість шлюбів та розлучень по місту. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у місті Києві за перше півріччя 2019 року, передає УНН.
Найбільша кількість розлучень у Києві зареєстрована в Шевченківському районі – там розриває шлюб приблизно кожен п’ятисотий житель району. В середньому по місту розлучаються лише 1,4 особи з тисячі. Сімейні цінності підтримують у Печерському, Святошинському та Солом’янському районах, у яких розривають шлюб лише 1,2 особи з тисячі.
При цьому, з січня по липень одружилися 10 тисяч 716 осіб, тобто, 7,3 осіб з тисячі. Найактивніше одружуються у Шевченківському районі, де взяв шлюб кожен 71 житель району.
Раніше УНН писав про те, що киянка хотіла вийти заміж за іноземця за 400 доларів.