Стало известно, в каком районе Киева чаще всего разводятся

Наибольшее количество разводов в Киеве зарегистрировано в Шевченковском районе - там расторгает брак примерно каждый пятисотый житель района. В среднем по городу расстаются лишь 1,4 человека из тысячи. Семейные ценности поддерживают в Печерском, Святошинском и Соломенском районах, в которых разрывают брак только 1,2 человека из тысячи.

При этом, с января по июль поженились 10 тысяч 716 человек, то есть 7,3 человек из тысячи. Активно женятся в Шевченковском районе, где женился каждый 71 житель района.

Ранее УНН писал о том, что киевлянка хотела выйти замуж за иностранца за 400 долларов.