Стало відомо, скільки переселенців із окупованого Криму голосуватимуть на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. 16 виборців із Криму і чотири виборці з Севастополя змінили свою виборчу адресу на Херсонську область. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
"За інформацією відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Херсонської обласної державної адміністрації, 16 виборців із Криму і чотири виборці з Севастополя змінили свою виборчу адресу на Херсонську область", - повідомили у ЗМІ.
Зазначається, що також на Херсонську область змінили свою виборчу адресу 84 виборці із Донецької області та 26 – з Луганської.
Згідно із законодавством, виборець може звернутися із заявою до органу ведення Державного реєстру виборців та змінити свою виборчу адресу на іншу, ніж місце реєстрації. На місцевих виборах-2020 таку заяву можна було подати не пізніше 10 вересня 2020 року.
Нагадаємо, в Україні зафіксовані десятки порушень під час "дня тиші" перед місцевими виборами. Зокрема, виявили підкуп виборців, поширення компромату, зміну виборчих адрес - задля збільшення кількості виборців на дільницях та появу недійсних бюлетенів.