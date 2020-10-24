Стало известно, сколько переселенцев из оккупированного Крыма будут голосовать в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. 16 избирателей из Крыма и четыре избирателя из Севастополя сменили свой избирательный адрес на Херсонскую область. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"По информации отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата Херсонской областной государственной администрации, 16 избирателей из Крыма и четыре избиратели из Севастополя сменили свой избирательный адрес на Херсонскую область", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что также на Херсонскую область сменили свой избирательный адрес 84 избирателя из Донецкой области и 26 - из Луганской.
Согласно законодательству, избиратель может обратиться с заявлением в орган ведения Государственного реестра избирателей и сменить свой избирательный адрес на другой, чем место регистрации. На местных выборах 2020 года такое заявление можно было подать не позднее 10 сентября 2020 года.
Напомним, в Украине зафиксированы десятки нарушений во время "дня тишины" перед местными выборами. В частности, обнаружили подкуп избирателей, распространение компромата, изменение избирательных адресов - для увеличения количества избирателей на участках и появление недействительных бюллетеней.