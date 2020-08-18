Стало відомо, скільки абітурієнтів взяло участь цього року у додатковій сесії ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання завершилась минулого тижня тестуванням з хімії. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, у ній взяли участь 7520 осіб, це близько 2% від кількості учасників основної сесії ЗНО. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.
Зазначається, що наймасовіше учасники традиційно складали українську мову і літературу, математику та історію України:
▪️ українська мова і література – 2892 особи;
▪️ математика – 1333 особи;
▪️ історія України – 1165 осіб;
▪️ англійська мова – 865 осіб;
▪️ біологія – 530 осіб;
▪️ географія – 388 осіб;
▪️ фізика – 207 осіб;
▪️ хімія – 113 осіб;
▪️ німецька мова – 21 особа;
▪️ іспанська мова – 3 особи;
▪️ французька мова – 3 особи.
Результати тестувань додаткової сесії ЗНО були оприлюднені 14 серпня на інформаційних сторінках учасників.
Додамо, що цьогоріч додаткова сесія ЗНО розпочалась 24 липня та тривала до 10 серпня. Тестування додаткової сесії, як і основної, проходили у безпечних умовах і згідно з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря. До зовнішнього незалежного оцінювання допускали осіб із температурою нижче 37,2 С, без ознак респіраторних хвороб та у захисних масках.
Нагадаємо, у ЗНО-2020 взяли участь майже 400 тис осіб, з них максимальні 200 балів отримали 447 учасників – це на 63% більше, ніж минулого року. Найбільше "відмінників" із математики – 142 особи, на другому місці – англійська мова, 84 учасники.
Раніше в УНН повідомлялося, що Зеленський зустрівся із абітурієнтами, які набрали найбільше балів на ЗНО.