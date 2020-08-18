Стало известно, сколько абитуриентов приняли участие в этом году в дополнительной сессии ВНО

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83530 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102005 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126863 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107438 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127447 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101289 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102115 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101960 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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Стало известно, сколько абитуриентов приняли участие в этом году в дополнительной сессии ВНО

Стало известно, сколько абитуриентов приняли участие в этом году в дополнительной сессии ВНО

Киев  •  УНН

 • 9692 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания завершилась на прошлой неделе тестированием по химии. По данным Украинского центра оценивания качества образования, в ней приняли участие 7520 человек, это около 2% от количества участников основной сессии ВНО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Отмечается, что наиболее массово участники традиционно сдавали украинский язык и литературу, математику и историю Украины:

▪️ украинский язык и литература - 2892 человека;
▪️ математика - 1333 человека;
▪️ история Украины - 1165 человек;
▪️ английский язык - 865 человек;
▪️ биология - 530 человек;
▪️ география - 388 человек;
▪️ физика - 207 человек;
▪️ химия - 113 человек;
▪️ немецкий язык - 21 человек;
▪️ испанский язык - 3 человека;
▪️ французский язык - 3 человека.

Результаты тестирования дополнительной сессии ВНО были обнародованы 14 августа на информационных страницах участников.

Добавим, что в этом году дополнительная сессия ВНО началась 24 июля и продолжалась до 10 августа. Тестирование дополнительной сессии, как и основной, проходили в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача. К внешнему независимому оцениванию допускали лиц с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.

Напомним, в ВНО-2020 приняли участие почти 400 тысяч человек, из них максимальные 200 баллов получили 447 участников - это на 63% больше, чем в прошлом году. Больше всего "отличников" по математике - 142 человека, на втором месте - английский язык, 84 участника.

Ранее в УНН сообщалось, что Зеленский встретился с абитуриентами, которые набрали больше всего баллов на ВНО.

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