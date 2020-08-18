Стало известно, сколько абитуриентов приняли участие в этом году в дополнительной сессии ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания завершилась на прошлой неделе тестированием по химии. По данным Украинского центра оценивания качества образования, в ней приняли участие 7520 человек, это около 2% от количества участников основной сессии ВНО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Отмечается, что наиболее массово участники традиционно сдавали украинский язык и литературу, математику и историю Украины:
▪️ украинский язык и литература - 2892 человека;
▪️ математика - 1333 человека;
▪️ история Украины - 1165 человек;
▪️ английский язык - 865 человек;
▪️ биология - 530 человек;
▪️ география - 388 человек;
▪️ физика - 207 человек;
▪️ химия - 113 человек;
▪️ немецкий язык - 21 человек;
▪️ испанский язык - 3 человека;
▪️ французский язык - 3 человека.
Результаты тестирования дополнительной сессии ВНО были обнародованы 14 августа на информационных страницах участников.
Добавим, что в этом году дополнительная сессия ВНО началась 24 июля и продолжалась до 10 августа. Тестирование дополнительной сессии, как и основной, проходили в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача. К внешнему независимому оцениванию допускали лиц с температурой ниже 37,2 С, без признаков респираторных болезней и в защитных масках.
Напомним, в ВНО-2020 приняли участие почти 400 тысяч человек, из них максимальные 200 баллов получили 447 участников - это на 63% больше, чем в прошлом году. Больше всего "отличников" по математике - 142 человека, на втором месте - английский язык, 84 участника.
Ранее в УНН сообщалось, что Зеленский встретился с абитуриентами, которые набрали больше всего баллов на ВНО.