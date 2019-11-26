Стало відомо, коли запустять третій енергоблок Южно-Української АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Енергоблок № 3 Южно-Української атомної електростанції запустять після проведення планово-попереджувального ремонту. Про це повідомляє УНН із посиланням на запис Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook.
“25 листопада 2019 року у Державній інспекції ядерного регулювання була проведена нарада із розгляду питань готовності енергоблоку № 3 Южно-Української атомної електростанції до пуску після планово-попереджувального ремонту із перевантаженням активної зони реактора, під головуванням Бориса Столярчука, директора Департаменту з питань безпеки ядерних установок-заступника Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України”, — йдеться у повідомленні, та зазначається, що у заході також взяли участь керівники Державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” та Южно-Української атомної електростанції.
За підсумками наради Держатомрегулювання прийнято рішення про “видачу окремого письмового дозволу на пуск енергоблоку № 3 Южно-Української атомної електростанції після проведення планово-попереджувального ремонту із перевантаженням активної зони”.
Нагадаємо, МАГАТЕ проводить інспекцію на третій черзі Чорнобильської АЕС.
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