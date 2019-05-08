Стало відомо коли вийдуть нові три фільми “Зоряних війн”

КИЇВ. 8 травня. УНН. Компанія Walt Disney відклала випуск науково-фантастичного сиквела “Аватар 2” на рік, до грудня 2021 року, але при цьому вона оголосила, що покаже нову трилогію фільмів “Зоряних війн” в грудні 2022, 2024 і 2026 років. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.