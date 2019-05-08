Стало известно когда выйдут новые три фильма "Звездных войн"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Компания Walt Disney отложила выпуск научно-фантастического сиквела "Аватара 2" на год, до декабря 2021 года, но при этом она объявила, что покажет новую трилогию фильмов "Звездных войн" в декабре 2022, 2024 и 2026 годов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Дисней" приобрела франшизу "Аватар" и несколько других фильмов благодаря недавней покупке кино и телевизионных активов в кинокомпании 21st Century Fox Руперта Мердока.
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Как сообщал УНН, умер актер, сыгравший Чубакка в "Звездных войнах".