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Стало відомо, коли розпочнеться ремонт водопроводу у Торецьку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Пошкоджений водопровід, який постачає воду у місто Торецьк Донецької області, почнуть ремонтувати у четвер, 20 грудня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник, передає УНН.

Стало відомо, коли розпочнеться ремонт водопроводу у Торецьку

“Гарні новини щодо відновлення водопостачання Торецька. Сплановано сили та засоби для виконання ремонтних робіт, які планується розпочати зранку завтрашнього дня (20 грудня — ред.). Підвіз води здійснюємо згідно щоденних графіків”, — йдеться у повідомленні.

Також Сергій Винник зазначив, що представники КП “Вода Донбасу” провели обстеження водоводу “Горлівка — Торецьк” та виявили два пошкодження.

Як повідомляв УНН, на водогоні “Горлівка — Торецьк” збільшилися витрати води. У зв’язку з цим Фільтрувальна станція № 2 зупинила подачу води по водогону. Через це було зупинено централізоване водопостачання у чотирьох населених пунктах: місто Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний. Через відсутність води у Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

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