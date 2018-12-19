Стало известно, когда начнется ремонт водопровода в Торецке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Поврежденный водопровод, который поставляет воду в город Торецк Донецкой области, начнут ремонтировать в четверг, 20 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник, передает УНН.
“Хорошие новости по восстановлению водоснабжения Торецка. Спланированы силы и средства для выполнения ремонтных работ, которые планируется начать утром завтрашнего дня (20 декабря — ред.). Подвоз воды осуществляем согласно ежедневных графиков”, — говорится в сообщении.
Также Сергей Винник отметил, что представители КП “Вода Донбасса” провели обследование водовода “Горловка — Торецк” и обнаружили два повреждения.
Как сообщал УНН, на водопроводе “Горловка — Торецкое” увеличились расходы воды. В связи с этим Фильтровальная станция № 2 остановила подачу воды по водопроводу. Из-за этого было остановлено централизованное водоснабжение в четырем населенным пунктам: город Торецкое и Зализное, г. Северный и Южный. Из-за отсутствия воды в Торецкое объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.