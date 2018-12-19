Стало відомо, хто замінить Моурінью у "Манчестер Юнайтед"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про призначення колишнього форварда клубу Оле-Гуннара Сульшера на пост наставника команди, повідомляє УНН з посиланням на сайт "червоних дияволів".
45-річний норвезький фахівець керуватиме клубом з Манчестера до кінця сезону, виконуючи обов'язки головного тренера.
"Підтверджуємо, що Уле-Гуннар Сульшер став виконуючим обов'язки головного тренера до кінця сезону-2018/19, поки не буде знайдений новий наставник. В його штаб увійдуть Майк Фелан, Майкл Каррік і Кіран МакКенна", - сказано в заяві клубу.
Сульшер вже працював в АПЛ, тренуючи "Кардіфф", але після вильоту команди в Чемпіоншип наставник повернувся в норвезький "Мольде", яким керував до сих пір. Крім того Сульшер має тренерський досвід з резервною командою "МЮ", якою він керував з 2008 по 2011 роки.
Додамо також, в якості гравця норвежець провів 359 матчів та забив 123 голи у формі "Манчестер Юнайтед", здобувши 12 трофеїв (6 АПЛ, по 2 Суперкубки і Кубки Англії, по 1-ій Лізі чемпіонів та Міжконтинентальному кубку).
Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" звільнив наставника Моурінью.