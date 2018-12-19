Стало известно, кто заменит Моуринью в "Манчестер Юнайтед"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении бывшего форварда клуба Оле-Гуннара Сульшера на пост наставника команды, сообщает УНН со ссылкой на сайт "красных дьяволов".
45-летний норвежский специалист будет руководить клубом из Манчестера до конца сезона, выполняя обязанности главного тренера.
"Подтверждаем, что Уле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2018/19, пока не будет найден новый наставник. В его штаб войдут Майк Фелан, Майкл Каррик и Киран МакКенн", - говорится в заявлении клуба.
Сульшер уже работал в АПЛ, тренируя "Кардифф", но после вылета команды в Чемпионшип наставник вернулся в норвежский "Мольде", которым руководил до сих пор. Кроме того Сульшер имеет тренерский опыт с резервной командой "МЮ", которой он руководил с 2008 по 2011 годы.
Добавим также, в качестве игрока норвежец провел 359 матчей и забил 123 гола в форме "Манчестер Юнайтед", одержав 12 трофеев (6 АПЛ, по 2 Суперкубка и Кубка Англии, в первой Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке).
Напомним, "Манчестер Юнайтед" уволил наставника Моуринью.