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Стало известно, кто заменит Моуринью в "Манчестер Юнайтед"

Киев • УНН

 • 8903 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Английский "Манчестер Юнайтед" объявил о назначении бывшего форварда клуба Оле-Гуннара Сульшера на пост наставника команды, сообщает УНН со ссылкой на сайт "красных дьяволов".

Стало известно, кто заменит Моуринью в "Манчестер Юнайтед"

45-летний норвежский специалист будет руководить клубом из Манчестера до конца сезона, выполняя обязанности главного тренера.

"Подтверждаем, что Уле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2018/19, пока не будет найден новый наставник. В его штаб войдут Майк Фелан, Майкл Каррик и Киран МакКенн", - говорится в заявлении клуба.

Сульшер уже работал в АПЛ, тренируя "Кардифф", но после вылета команды в Чемпионшип наставник вернулся в норвежский "Мольде", которым руководил до сих пор. Кроме того Сульшер имеет тренерский опыт с резервной командой "МЮ", которой он руководил с 2008 по 2011 годы.

Добавим также, в качестве игрока норвежец провел 359 матчей и забил 123 гола в форме "Манчестер Юнайтед", одержав 12 трофеев (6 АПЛ, по 2 Суперкубка и Кубка Англии, в первой Лиге чемпионов и Межконтинентальном кубке).

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уволил наставника Моуринью.

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