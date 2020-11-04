Стало відомо, хто з гравців “Шахтаря” отримав найнижчу оцінку в матчі із “Боруссією”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сайт “WhoScored” оцінив дії учасників футбольного поєдинку третього туру Ліги чемпіонів УЄФА між “Шахтарем” та менхенгладбахською “Боруссією” (0:6), передає УНН.
Найменшого балу удостоївся голкіпер “помаранчево-чорних” Анатолій Трубін — 4,6. Він пропустив усі шість голів. Також менше 5-ки отримав лівий оборонець Корнієнко — 4,9. Оцінку 5,1 отримав захисник Бондарь в пасиві якого автогол.
Найвищий бал в українського клубу має Манор Соломон — 6,5. Найкращий виступ у грі отримав француз Алассан Плеа в активі якого хет-трик — 10.
“Жахливий результат для нас, для всіх наших уболівальників, але не варто опускати руки. Треба рухатися далі, тому що ми — одна сім’я, ми програємо і виграємо разом”, — написав у своєму Instagram Трубін.
Як повідомляв УНН, Маліновський у складі “Аталанти” зазнав розгромної поразка у Лізі чемпіонів.