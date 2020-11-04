Стало известно, кто из игроков “Шахтера” получил самую низкую оценку в матче с “Боруссией”
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сайт “WhoScored” оценил действия участников футбольного поединка третьего тура Лиги чемпионов УЕФА между “Шахтером” и менхенгладбахской “Боруссией” (0:6), передает УНН.
Низшего балла удостоился голкипер “оранжево-черных” Анатолий Трубин — 4,6. Он пропустил все шесть голов. Также меньше 5-ки получил левый защитник Корниенко — 4,9. Оценку 5,1 получил защитник Бондарь, в пассиве которого автогол.
Самый высокий балл у украинского клуба имеет Манор Соломон — 6,5. Лучшее выступление в игре получил француз Алассан Плеа в активе которого хет-трик — 10.
“Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки. Надо двигаться дальше, потому что мы — одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе”, — написал в своем Instagram Трубин.
Как сообщал УНН, Малиновский в составе “Аталанты” потерпел разгромное поражение в Лиге чемпионов.