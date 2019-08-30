Стало відомо, хто прийде до ВР на місця нових міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Місця новопризначених членів Кабміну, які були обрані народними депутатами ВР 9 скликання, мають зайняти наступні кандидати з партійного списку, повідомляє УНН.
За результатами позачергових виборів до парламенту за виборчим списком політичної партії "Слуга народу" до ВР було обрано 129 нардепів. Отже після складань депутатських мандатів п’ятьма нардепами, які отримали потфелі в уряді, до ВР мають пройти 5 осіб з партійного виборчого списку починаючи з номеру 130.
Анатолій Остапенко (№130) народився 1 лютого 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Альфаюрконсалтинг", член політичної партії "Слуга Народу", проживає в місті Києві, судимість відсутня.
Тетяна Циба (№131) народилася 15 квiтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня.
Іван Калаур (№132) народився 4 липня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач кафедри, Тернопільський національний економічний університет, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня.
Юлія Гришина (№133) народилася 16 червня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня.
Ольга Руденко (№134) народилася 29 травня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з маркетингу, ТОВ "Квартал 95", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала подання Президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.