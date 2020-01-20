Стало відомо ім'я військовослужбовця, який загинув у зоні ООС у суботу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. 18 січня від кулі російських окупантів загинув в бою за Україну воїн 72-ї бригади Чорних Запорожців старший солдат Закусило Валерій. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку бригади у Facebook.
"Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців щиро вдячні за службу Валерію та висловлює слова співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружині Надії, донькам Анжеліні та Адель, рідним і близьким нашого воїна", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 18 січня внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.