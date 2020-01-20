Стало відомо ім'я військовослужбовця, який загинув у зоні ООС у суботу

"Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців щиро вдячні за службу Валерію та висловлює слова співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружині Надії, донькам Анжеліні та Адель, рідним і близьким нашого воїна", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.