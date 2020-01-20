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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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09:11 • 27756 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Стало відомо ім'я військовослужбовця, який загинув у зоні ООС у суботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. 18 січня від кулі російських окупантів загинув в бою за Україну воїн 72-ї бригади Чорних Запорожців старший солдат Закусило Валерій. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку бригади у Facebook.

Стало відомо ім'я військовослужбовця, який загинув у зоні ООС у суботу

"Командування та особовий склад бригади Чорних Запорожців щиро вдячні за службу Валерію та висловлює слова співчуття у зв'язку з непоправною втратою дружині Надії, донькам Анжеліні та Адель, рідним і близьким нашого воїна", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.

Українські Національні Новини

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