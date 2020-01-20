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Стало известно имя военнослужащего, погибшего в зоне ООС в субботу

Киев • УНН

 • 15095 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. 18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу бригады в Facebook.

Стало известно имя военнослужащего, погибшего в зоне ООС в субботу

"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражает слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина", говорится в сообщении.

Напомним, 18 января в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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