Стало известно имя военнослужащего, погибшего в зоне ООС в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. 18 января от пули российских оккупантов погиб в бою за Украину воин 72-й бригады Черных Запорожцев старший солдат Закусило Валерий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу бригады в Facebook.
"Командование и личный состав бригады Черных Запорожцев благодарны за службу Валерию и выражает слова соболезнования в связи с невосполнимой утратой жене Надежде, дочерям Анджелине и Адель, родным и близким нашего воина", говорится в сообщении.
Напомним, 18 января в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.