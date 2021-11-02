Стало відомо ім'я бійця, який загинув на Донбасі

Цитата

“Під час обстрілу наших позицій, внаслідок поранень несумісних з життям загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлисєєв. Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Захищав рідну землю у лавах Збройних Сил з перших років війни. Без Сергія самі залишилися дружина та син”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Від початку цієї доби, 2 листопада збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню, 2 з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.