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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

Киев • УНН

 • 17483 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во время обстрела украинских позиций в районе ООС погиб военный 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатский легион Сергей Елисеев, передает УНН со ссылкой на бригаду.

Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

Цитата

“Во время обстрела наших позиций, в результате ранений несовместимых с жизнью погиб воин одного из горно-штурмовых батальонов Сергей Елисеев. Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных Сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын”, — говорится в сообщении.

Дополнение

От начала этих суток, 2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, за минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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