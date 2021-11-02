Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе

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“Во время обстрела наших позиций, в результате ранений несовместимых с жизнью погиб воин одного из горно-штурмовых батальонов Сергей Елисеев. Он был честным, открытым и жизнерадостным мужчиной. Защищал родную землю в рядах Вооруженных Сил с первых лет войны. Без Сергея сами остались жена и сын”, — говорится в сообщении.

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От начала этих суток, 2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, за минувшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.