Стало відомо, де і коли поховають Караченцова
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Радянського і російського актора Миколу Караченцова поховають у понеділок 29 жовтня на Троєкурівському кладовищі в Москві, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Миколу Караченцова поховають на Троєкурівському кладовищі”, — повідомили в театрі “Ленком”, де працював актор.
При цьому прес-службі ГБУ “Ритуал” уряду Москви уточнили, що Караченцова поховають о 14:00 на шостій ділянці кладовища.
Нагадаємо, прощання з актором відбудеться в “Ленкомі” в понеділок, 29 жовтня, воно триватиме з 10:00 до 13:00, о 12:00 розпочнеться громадянська панахида.
Актор Микола Караченцов помер в п’ятницю 26 жовтня, за день до 74-річчя.
Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як “Собака на сіні”, “Пригоди Електроніка”, “Людина з бульвару Капуцинів” і багато інших. Всього в послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.