Прощання з Караченцовим пройде 29 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прощання з народним артистом РРФСР Миколою Караченцовим, який помер в п'ятницю в Москві за день до 74-річчя, пройде 29 жовтня в "Ленкомі". Про це ТАСС повідомив директор театру Марк Варшавер, передає УНН.
"Природно, прощання з Миколою Петровичем пройде у нас в театрі - на сцені "Ленкому" 29 жовтня", - сказав Варшавер.
Він уточнив, що прощання пройде з 10:00 до 13:00, а панахида - з 12:00.
Час і місце похорону артиста поки узгоджуються.
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Довідка УНН: Микола Петрович Караченцов - знаменитий радянський актор театру і кіно. Завтра йому мало виповнитися 74 роки.
Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Людина з бульвару Капуцинів" і багато інших. Всього в послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що помер актор Микола Караченцов.
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