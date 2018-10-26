Прощання з Караченцовим пройде 29 жовтня

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прощання з народним артистом РРФСР Миколою Караченцовим, який помер в п'ятницю в Москві за день до 74-річчя, пройде 29 жовтня в "Ленкомі". Про це ТАСС повідомив директор театру Марк Варшавер, передає УНН.