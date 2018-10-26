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Прощання з Караченцовим пройде 29 жовтня

Прощання з Караченцовим пройде 29 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прощання з народним артистом РРФСР Миколою Караченцовим, який помер в п'ятницю в Москві за день до 74-річчя, пройде 29 жовтня в "Ленкомі". Про це ТАСС повідомив директор театру Марк Варшавер, передає УНН.

"Природно, прощання з Миколою Петровичем пройде у нас в театрі - на сцені "Ленкому" 29 жовтня", - сказав Варшавер.

Він уточнив, що прощання пройде з 10:00 до 13:00, а панахида - з 12:00.

Час і місце похорону артиста поки узгоджуються.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер артист Роман Карцев

Довідка УНН: Микола Петрович Караченцов - знаменитий радянський актор театру і кіно. Завтра йому мало виповнитися 74 роки.

Популярність актор отримав завдяки ролям у таких картинах, як "Собака на сіні", "Пригоди Електроніка", "Людина з бульвару Капуцинів" і багато інших. Всього в послужному списку Миколи Караченцова понад 100 ролей у кіно.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що помер актор Микола Караченцов.

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