Стало известно, где и когда похоронят Караченцова
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Советского и российского актера Николая Караченцова похоронят в понедельник 29 октября на Троекуровском кладбище в Москве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Николая Караченцова похоронят на Троекуровском кладбище", - сообщили в театре "Ленком", где работал актер.
При этом пресс-службе ГБУ "Ритуал" правительства Москвы уточнили, что Караченцова похоронят в 14:00 на шестом участке кладбища.
Напомним, прощание с актером состоится в "Ленкоме" в понедельник, 29 октября, оно будет длиться с 10:00 до 13:00, в 12:00 начнется гражданская панихида.
Актер Николай Караченцов умер в пятницу 26 октября, за день до 74-летия.
Популярность актер получил благодаря ролям в таких картинах, как "Собака на сене", "Приключения Электроника", "Человек с бульвара Капуцинов" и многие другие. Всего в послужном списке Николая Караченцова более 100 ролей в кино.