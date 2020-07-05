Стало відомо, чому не пропустили українців в аеропорту Афін

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання, в залежності від причини поїздки. Про це кореспонденту УНН розповіла одна з пасажирок - Ганна Валевська, яка знаходиться в аеропорту.

Так, на даний момент, з Анною грецька сторона не спілкується, проте спочатку причиною відмови стала відсутність студентської візи, при тому, що Анна летіла до Парижа на університетський клас з трансфером в Афінах.

"Причина відмови - відсутність у мене студентської візи, як мені пояснили на кордоні. Якщо я хочу, щоб мене впустили як студента - то потрібна студентська віза, як мені сказали", - розповіла Ганна.

Вона зазначила, що її сусіди їхали у відрядження і на відпочинок.

"Мої сусіди - мало знаю... хто-то турист, хтось у відрядження приїхав. Причина відмови - сказали, що їм для в'їзду потрібна довгострокова віза або дозвіл на проживання", - повідомила пасажирка.

Вона уточнила, що у неї є квиток до Парижа на завтра, однак ситуація поки незрозуміла.

"Співробітник посольства мене запевнив, що вони працюють над моєю ситуацією. Якщо потрібно буде повертатися до Києва, то робоча версія - це регулярний рейс Wizzair/Ryanair у вівторок. Квитків посадочних у нас на руках немає. Також у нас, як і раніше, немає наших паспортів на руках", - розповіла Ганна.

Вона додала, що консул спілкувався з кількома пасажирами індивідуально, проте чи будуть якісь зміни чи допомога до вівторка - пасажирка не знає.

Нагадаємо, що до громадян України, яких не пропустили в аеропорту Афін, пустили українського консула. Він передав їм речі першої необхідності.

Раніше в УНН повідомлялося, що в аеропорту столиці Греції не пропустили групу громадян України через карантин і заборони на в'їзд з України. УНН в МЗС повідомили деталі інциденту.

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