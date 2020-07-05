Стало відомо, чому не пропустили українців в аеропорту Афін

КИЇВ. 5 липня. УНН. Громадян України не пропустили в аеропорту Афін через відсутність довгострокової візи або дозволу на проживання, в залежності від причини поїздки. Про це кореспонденту УНН розповіла одна з пасажирок - Ганна Валевська, яка знаходиться в аеропорту.