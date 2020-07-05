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Стало известно, почему не пропустили украинцев в аэропорту Афин

Стало известно, почему не пропустили украинцев в аэропорту Афин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Граждан Украины не пропустили в аэропорту Афин из-за отсутствия долгосрочной визы или вида на жительство, в зависимости от причины поездки. Об этом корреспонденту УНН рассказала одна из пассажирок - Анна Валевская, которая находится в аэропорту.

Так, на данный момент, с Анной греческая сторона не общается, однако изначально причиной отказа стало отсутствие студенческой визы, при том, что Анна летела в Париж на университетский класс с трансфером в Афинах.

"Причина отказа - отсутствие у меня студенческой визы, как мне объяснили на границе. Если я хочу, чтобы меня впустили как студента - то нужна студенческая виза, как мне сказали", - рассказала Анна.

Она отметила, что ее соседи ехали в командировку и на отдых.

"Мои соседи - мало знаю... кто-то турист, кто-то в командировку приехал. Причина отказа - сказали, что им для въезда нужна долгосрочная виза или вид на жительство", - сообщила пассажирка.

Она уточнила, что у нее есть билет на Париж на завтра, однако ситуация пока неясна.

"Сотрудник посольства меня заверил, что они работают над моей ситуацией. Если нужно будет возвращаться в Киев, то рабочая версия - это регулярный рейс Wizzair/Ryanair во вторник. Билетов посадочных у нас на руках нет. Также у нас по-прежнему нет наших паспортов на руках", - рассказала Анна.

Она добавила, что консул общался с несколькими пассажирами индивидуально, однако будут ли какие-то перемены или помощь до вторника, пассажирка пока не знает.

Напомним, что к гражданам Украины, которых не пропустили в аэропорту Афин, пустили украинского консула. Он передал им вещи первой необходимости.

Ранее в УНН сообщалось, что в аэропорту столицы Греции не пропустили группу граждан Украины из-за карантина и запрета на въезд из Украины. УНН в МИДе сообщили детали инцидента.

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