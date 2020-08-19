Стало відомо, чи буде використовуватися VAR у першому турі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Перший тур Favbet Ліги 2020/21 пройде без використання системи VAR. Про це стало відомо програмі Футбол NEWS, передає УНН.
Відзначається, що відеоасистенти працюватимуть на трьох матчах чемпіонату, проте в режимі офлайн. Так, вплинути на рішення головного судді арбітри VAR не зможуть. Нині головна мета - навчити нових фахівців, які невдовзі розпочнуть роботу на матчах української першості.
"Комітет арбітрів буде проводити навчання, щоб збільшити квоту тих, хто може працювати з системою VAR. Вона буде використовуватися в майбутніх матчах.
Наскільки я знаю, у планах УАФ є придбання другої машини VAR. Вони активно працюють, щоб можна було обслужити якомога більше матчів.
Коли проводиться розбивка туру, ми узгоджуємо все з Комітетом арбітрів, щоб обслужити якомога більше ігор", - сказав виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.
Відзначимо, перший тур Favbet Ліги стартує 21 серпня. "Олімпік" поміряється силами з "Динамо", а чинний чемпіон "Шахтар" зустрінеться з "Колосом".
Як писав УНН, УАФ розпочала підготовку нової групи арбітрів, які зможуть працювати з VAR.