Стало известно, будет ли использоваться VAR в первом туре УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Первый тур Favbet Лиги 2020/21 пройдет без использования системы VAR. Об этом стало известно программе Футбол NEWS, передает УНН.
Отмечается, что видеоасистенты будут работать на трех матчах чемпионата, однако в режиме офлайн. Так, повлиять на решение главного судьи арбитры VAR не смогут. Сейчас главная цель - научить новых специалистов, которые вскоре начнут работу на матчах украинского первенства.
"Комитет арбитров будет проводить обучение, чтобы увеличить квоту тех, кто может работать с системой VAR. Она будет использоваться в будущих матчах.
Насколько я знаю, в планах УАФ есть приобретение второй машины VAR. Они активно работают, чтобы можно было обслужить как можно больше матчей.
Когда проводится разбивка тура, мы согласовываем все с Комитетом арбитров, чтобы обслужить как можно больше игр", - сказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Отметим, первый тур Favbet Лиги стартует 21 августа. "Олимпик" померяется силами с "Динамо", а действующий чемпион "Шахтер" встретится с "Колосом".
Как писал УНН, УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR.